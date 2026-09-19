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Giuli: Chiunque faccia politica deve leggere De Officiis e De Re Publica di Cicerone – Il video

19 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2026 "È per questo che abbiamo moltiplicato l'impegno delle risorse; è per questo che c'è uno stravagante ministro che prima ancora di insediarsi al Ministero della Cultura aveva già prodotto il libro… già scritto, diciamo, il libro sull'Antico Presente; è per questo che chiunque faccia politica o voglia fare politica deve ricordare sempre che le letture fondamentali sono il De Officiis di Cicerone, che Giorgia Meloni citò più volte negli anni precedenti, e il De Re Publica." Lo ha detto il Ministro della Cultura Alessandro Giuli sul palco di Fenix – Il tempo del coraggio a Roma. Courtesy: Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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