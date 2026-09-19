Ricciardi (M5S): Sarà una campagna elettorale dove dovremo evitare una guerra – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 18 settembre 2026 "Non sarà una campagna elettorale dove difenderemo un provvedimento, sarà una campagna elettorale dove dovremo evitare una guerra. E noi da qui non dobbiamo uscire come da una kermesse: noi dobbiamo uscire con un carico di rabbia e di sogni". Lo ha detto il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi a Nova a Milano. Courtesy: Movimento 5 Stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev