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Salvini: Per la mia Lega disposto a finire in galera pur di difendere nostre idee e confini – Il video

19 Settembre 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Pontida, 19 settembre 2026 "Quello che mi è pesato dei 6 anni di processo non è mai stata la paura della galera. Per il mio popolo, per la mia Lega e per l'Italia, se serve, bisogna essere disposti a finire in galera pur di difendere le nostre idee, pur di difendere i confini, pur di proteggere le nostre strade e le nostre case". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Pontida 2026. Courtesy: Lega Giovani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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