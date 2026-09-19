Salvini: Per la mia Lega disposto a finire in galera pur di difendere nostre idee e confini – Il video

(Agenzia Vista) Pontida, 19 settembre 2026 "Quello che mi è pesato dei 6 anni di processo non è mai stata la paura della galera. Per il mio popolo, per la mia Lega e per l'Italia, se serve, bisogna essere disposti a finire in galera pur di difendere le nostre idee, pur di difendere i confini, pur di proteggere le nostre strade e le nostre case". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Pontida 2026. Courtesy: Lega Giovani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev