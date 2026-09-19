Benedetta e Domitilla scomparse, la denuncia del padre sulla figlie di 12 e 8 anni sparite dalla sera prima: «Nessuna lite»

Il caso delle due bambine di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. L'appello del padre sui social e le ricerche senza sosta: cosa è successo prima che sparissero

Da almeno 24 ore non sa più dove siano finte le figlie il padre delle due sorelline scomparse da San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. L’uomo ha denunciato oggi 19 settembre la scomparsa delle due bambine di 12 e 8 anni. Ai militari l’uomo ha assicurato che non ci sarebbero stati problemi nelle ultime ore. Non un litigio né qualche particolare episodio, quindi, che permetta di trovare il motivo dell’allontanamento delle due bambine.

Chi sono le sorelle e quando sono sparite

Le due sorelle sono Benedetta Costanza, di 12 anni, e Domitilla Costanza, di 8 anni, e vivono a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Non si hanno loro notizie dalla sera di ieri, 18 settembre. Secondo l’appello diffuso dalla famiglia, sono scomparse intorno alle 20.10, mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele.

L’appello sui social e le ricerche

I familiari hanno pubblicato l’appello anche sui social. Chiedono a chiunque abbia visto Benedetta e Domitilla, o abbia informazioni utili, di rivolgersi subito a carabinieri o polizia o di chiamare al cellulare il padre Alessandro, che ha fornito il suo numero nel post.

Il padre: «Ho detto: “Ci vediamo a casa, non le ho più trovate”»

«Le ho viste l’ultima volta ieri sera, intorno alle 20 – ha raccontato Alessandro Costanza citato dall’Ansa – le mie figlie Benedetta e Domitilla erano insieme a me. Ho detto loro che sarei andato a comprare il pane insieme all’altro mio figlio, di dieci anni, e che ci saremmo rivisti a casa, in corso Vittorio Emanuele. A casa, però, non hanno più fatto ritorno».

Alessandro Costanza e i sei figli dopo la separazione: «Tutti affidati a me»

Costanza si trova attualmente insieme ai carabinieri della stazione di San Cataldo che hanno avviato accertamenti. «Le mie figlie sono conosciute e ben volute da tutti, frequentano il catechismo – aggiunge – Mia figlia Benedetta purtroppo non ha il telefono cellulare che si è rotto e siamo in attesa di comprargliene uno nuovo. Chi sa qualcosa, ci faccia sapere». Costanza ha sei figli «tutti affidati a me, nella fase di separazione dalla mia ex moglie» dice.

«I figli sono un dono prezioso di Dio e come tale sacro e inviolabile. Il mio più prezioso dono per il quale desidero ogni sorriso in ogni istante. Vi amo da morire figli miei, a voi dedico ogni piccola cosa, ogni cosa che faccio, tutte le giornate di intenso e duro lavoro, ogni attimo, come il sangue che mi scorre nelle vene» aveva scritto su Facebook il genitore.