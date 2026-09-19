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Tajani: Meglio sposare donna con gonna più lunga, meno appariscente ma più affidabile – Il video

19 Settembre 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2026 "E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico: scegli la seconda! Perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce… mmm, non va bene. Quella che magari è carina, ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre e quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere". Lo ha detto il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani sul palco di Itaca 2.0. Not for sale. Courtesy: Itaca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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