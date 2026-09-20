Assemblea Onu, il messaggio di Guterres ai leader mondiali: Unitevi per pace e giustizia – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 20 settembre 2026 Mentre i leader mondiali arrivano al quartier generale delle Nazioni Unite a New York per l'Assemblea Generale, il Segretario Generale António Guterres ha sottolineato la necessità di unità: "Il mio messaggio per loro è chiaro: unitevi per la pace, per la dignità, per la giustizia e per l'umanità. Solo attraverso la cooperazione internazionale possiamo costruire un mondo migliore, e non dobbiamo mai smettere di lottare per ottenerlo". Fb Guterres Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev