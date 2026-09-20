Romeo sul palco di Pontida: Viva la Lega, sempre. Facciamo risaltare la squadra, è concetto vincente – Il video

(Agenzia Vista) Pontida, 20 settembre 2026 "Viva la Lega, sempre. Facciamo risaltare sempre di più la squadra, un concetto vincente. Questa è la parola d'ordine. Tutti facciamo parte della squadra e tutti insieme vogliamo che ci sia condivisione di responsabilità". Così dal palco di Pontida il capogruppo della Lega al Senato e segretario della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo. Pontida Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev