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Romeo sul palco di Pontida: Viva la Lega, sempre. Facciamo risaltare la squadra, è concetto vincente – Il video

20 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Pontida, 20 settembre 2026 "Viva la Lega, sempre. Facciamo risaltare sempre di più la squadra, un concetto vincente. Questa è la parola d'ordine. Tutti facciamo parte della squadra e tutti insieme vogliamo che ci sia condivisione di responsabilità". Così dal palco di Pontida il capogruppo della Lega al Senato e segretario della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo. Pontida Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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