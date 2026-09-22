L’audace furto di 3 mila bottiglie di barolo in provincia di Cuneo

I ladri hanno sfruttato una finestra non allarmata e rubato anche i furgoni per trasportare la refurtiva

Tremila bottiglie di barolo delle annate 2021 e 2022, anche in formati Magnum. Rubate dalle 23.58 della notte tra il 16 e il 17 settembre scorsi dalla cantina Conferno e Fantino a Monteforte d’Alba in provincia di Cuneo. I ladri sono stati immortalati dalle telecamere. Uno di loro aveva passamontagna, guanti e vestiti neri. Anche gli altri tre erano irriconoscibili. Hanno fatto tutto in tre ore.

Il colpo del barolo

La Stampa racconta che tra il bottino c’era il Vigna Sorì Ginestra, uno dei vini simbolo dell’azienda. I carabinieri e la procura indagano. I quattro sono arrivati a piedi e sono entrati nel magazzino, forse da una finestra laterale non allarmata. Poi da dentro ha aperto agli altri. La banda ha utilizzato i due muletti della cantina di proprietà dell’azienda “Conterno e Fantino”. Dimostrando competenze di guida non rilevanti. I due furgoni usati per la fuga appartenevano all’azienda. Hanno trovato l’innesco per avviare i motori. Prima li hanno spinti per 150 metri. Li hanno messi in moto solo dopo aver raggiunto la strada. E dopo aver rimesso i muletti al loro posto.

Un colpo strano

Gli investigatori dei carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere. E stanno incrociando i dati dei cellulari. Si pensa a un colpo su commissione. «Se qualcuno riceve delle proposte anomale chiami immediatamente i carabinieri», fa sapere l’azienda.