Cassino, Fatemeh Khoshyom trovata morta in casa: il foulard a terra, i segni sul collo e il buco di un’ora e mezza

La studentessa iraniana di 30 anni è stata trovata senza vita dal marito. L’appartamento era chiuso dall’interno. La Procura indaga per istigazione al suicidio. Decisiva l’autopsia

Un foulard a terra, accanto al corpo. Sul collo segni compatibili con uno strangolamento. È ancora da chiarire come sia morta Fatemeh Khoshyom, studentessa iraniana di 30 anni trovata senza vita lunedì 21 settembre nella sua casa di Cassino. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire soprattutto un buco di un’ora e mezza, tra le 13 e le 14.30. A dare le prime risposte sulla dinamica della morte sarà l’autopsia.

Il corpo in camera da letto e il foulard a terra

A trovare Fatemeh senza vita è stato il marito, un ingegnere iraniano di 33 anni che lavora come consulente nel settore delle criptovalute. Il corpo della donna era a terra nella camera da letto. Accanto è stato trovato un foulard, mentre sul collo sono stati rilevati segni compatibili con uno strangolamento.

L’appartamento era chiuso dall’interno e non mostrava segni di effrazione. Nella stanza, inoltre, non sono stati trovati sgabelli o sedie. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un gesto volontario, ma la dinamica resta ancora da ricostruire.

Il buco di un’ora e mezza e gli accertamenti sul marito

Il marito ha raccontato agli investigatori di essere uscito di casa intorno alle 13 per andare a prendere a scuola la figlia di dieci anni. Al ritorno, verso le 14.30, avrebbe trovato la moglie a terra. Le sue dichiarazioni combaciano con il racconto dei vicini e, al momento, sono ritenute attendibili dalla polizia di Cassino. Gli agenti stanno comunque ricostruendo i suoi spostamenti attraverso accertamenti sul telefono e sulle celle telefoniche agganciate. L’obiettivo è verificare cosa sia accaduto nell’ora e mezza in cui l’uomo sarebbe rimasto fuori dall’appartamento.

Cosa dovrà chiarire l’autopsia

La Procura di Cassino ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, affidato alla sostituta procuratrice Chiara D’Orefice. Gli elementi raccolti finora non consentono ancora di stabilire con certezza cosa sia accaduto nella casa della trentenne. Un passaggio decisivo sarà l’autopsia prevista per oggi, martedì 22 settembre. L’esame medico-legale dovrà chiarire la causa della morte, l’origine dei segni trovati sul collo della studentessa e il ruolo del foulard rinvenuto accanto al corpo.