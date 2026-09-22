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Giuli: Stella Walk of Fame a Franco Nero punto di riferimento per i giovani – Il video

22 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2026 "La celebrazione di un certo modo di abitare il mondo cinematografico va letta in prospettiva. I grandi riconoscimenti, i grandi artisti del cinema, del teatro, dello spettacolo dal vivo non servono soltanto a stabilire un punto fermo su una carriera avvenuta, servono a dare un punto di riferimento ai più giovani. Servono a rappresentare un paradigma che l'Italia ha continuato a offrire al mondo dell'arte cinematografica, in questo caso". Ha detto il Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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