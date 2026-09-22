Mattarella: Basta violenze contro gli insegnanti, non siano lasciati soli – Il video

Agenzia Vista) Amatrice, 21 settembre 2026 "Sono intollerabili gli episodi di violenza e di sopraffazione ai danni di ragazze e sono inaccettabili anche quelle forme più ovattate di oppressione nei loro confronti, quelle pretese miserabili di supremazia e di impossessamento. Più che un codice di comportamento la scuola deve aiutare a riconoscere un’etica condivisa. Gli insegnanti non devono, quindi, essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono recedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. Con un impegno rinnovato per sconfiggere la dispersione scolastica.". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice, in occasione del decimo anniversario del terremoto. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev