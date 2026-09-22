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Mattarella visita i laboratori degli studenti ad Amatrice, tra ceramica, mosaici, cucina e Ai – Il video

22 Settembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Amatrice, 22 settembre 2026 “Tutti a scuola” 2026 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato ad Amatrice, nel decimo anniversario del terremoto, l’anno scolastico 2026-2027. Al suo arrivo, il Capo dello Stato ha deposto una corona di fiori presso il monumento dedicato alle vittime del sisma. Mattarella è giunto, quindi, all’Istituto Omnicomprensivo “Sergio Marchionne” dove, con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha incontrato gli studenti della Scuola d’Infanzia e della primaria e una delegazione dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia. Nel corso dell’incontro l'attrice Luisa Ranieri ha letto un estratto del libro “Quando tornano le rondini” di Giada Messetti. Il Presidente della Repubblica, successivamente, si è recato nella “Sala immersiva”: con Alberto Angela ha partecipato a un laboratorio con gli studenti sul tema delle nuove tecnologie. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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