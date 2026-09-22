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Rapporto Inail, Calderone: Una svolta l'estensione delle tutele al mondo dell'istruzione – Il video

22 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2026 Il Presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, ha presentato a Roma, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, la Relazione annuale 2025 dell’Istituto, con i principali risultati ottenuti dall’Istituto sui fronti dell’assicurazione, della prevenzione e della ricerca, e gli obiettivi strategici per affrontare le sfide del futuro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al termine è intervenuta la Ministra del Lavoro Calderone, che ha dichiarato: "Nell'ampliare le tutele abbiamo scelto di ricomprendere e di mettere in protezione il mondo dell'istruzione, e in questo abbiamo voluto dare una copertura molto ampia e molto significativa a tutto il comparto, a partire dalla scuola primaria per arrivare all'universita' e ai percorsi di studio post universitario, non dimenticandoci di quanto sia importante estendere la tutela anche ai percorsi che accompagnano gli studenti dalle loro case verso i luoghi dove fanno un'esperienza di contatto con il mondo del lavoro, e quindi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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