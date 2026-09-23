Ultime notizie Festival di OpenGoverno MeloniMedio OrienteScuolaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Assemblea Onu, al-Shara (Siria): Aggressioni Israele minano la pace e la sicurezza – Il video

23 Settembre 2026 - 23:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2026 "Il mondo accoglie con gioia la nostra ripresa, eppure Israele lancia attacchi contro la Siria: si contano 500 attacchi aerei, oltre 1.200 incursioni e 300 arresti. Ciò è in netto contrasto con le tendenze che osserviamo a livello globale ed e' una situazione che ricorda un'epoca che credevamo ormai superata. Restiamo impegnati a rispettare l'accordo del 1974 e abbiamo chiesto il ritiro delle forze israeliane sulle linee dell'8 dicembre 2024. Respingiamo i tentativi israeliani di imporre un fatto compiuto e condanniamo le loro aggressioni, che minano la pace e la sicurezza", lo ha detto il Presidente della Siria Ahmed al-Sharaa, a New York. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Vespa cade prima dell’intervista con Meloni: braccio fasciato e occhio gonfio. «Rovinosa caduta, ma sono voluto andare avanti» – Il video

2.

Valditara e gli immigrati nelle classi: «Mi preoccupa la fuga dei bianchi dalla scuola»

3.

Renzi pubblica la foto di Tajani in minigonna dopo le dichiarazioni sulle donne: «È un meme, ministro retrogrado»

4.

Vannacci sulle frasi di Tajani: «Gonna corta o gonna lunga? Io una donna la preferisco sempre senza…» – Il video

5.

Le senatrici in minigonna protestano contro le parole di Tajani e Vannacci sulle donne: «Siamo libere di vestirci come vogliamo» – Il video