Assemblea Onu, al-Shara (Siria): Aggressioni Israele minano la pace e la sicurezza – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2026 "Il mondo accoglie con gioia la nostra ripresa, eppure Israele lancia attacchi contro la Siria: si contano 500 attacchi aerei, oltre 1.200 incursioni e 300 arresti. Ciò è in netto contrasto con le tendenze che osserviamo a livello globale ed e' una situazione che ricorda un'epoca che credevamo ormai superata. Restiamo impegnati a rispettare l'accordo del 1974 e abbiamo chiesto il ritiro delle forze israeliane sulle linee dell'8 dicembre 2024. Respingiamo i tentativi israeliani di imporre un fatto compiuto e condanniamo le loro aggressioni, che minano la pace e la sicurezza", lo ha detto il Presidente della Siria Ahmed al-Sharaa, a New York. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev