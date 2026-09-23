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Foggia maglia nera per il clima: è la città più colpita dai cambiamenti climatici negli ultimi 50 anni

23 Settembre 2026 - 13:53 Marco Fedeli
Aumentano le temperature in Italia
Aumentano le temperature in Italia
Lo rivela il Rapporto del Clima del XXI secolo che registra i cambiamenti climatici in Italia dal 1975 a oggi
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Foggia è la città che negli ultimi 50 anni ha subito di più gli effetti del cambiamento climatico. Lo afferma il Rapporto del Clima del XXI secolo, il progetto realizzato da iLMeteo.it in collaborazione con il Corriere della Sera che registra i cambiamenti climatici in Italia dal 1975 a oggi. Tra i vari indicatori che meglio fotografano l’emergenza climatica in Italia sono l’aumento delle notti supertropicali, quelle in cui la temperatura minima non scende mai sotto i 25 gradi, e delle temperature dei mari.

Foggia e il surriscaldamento dei mari

Al primo posto della classifica delle città per i maggiori cambiamenti climatici c’è Foggia, con un aumento della temperatura media annua di ben 3,6 gradi e 64 notti supertropicali in più rispetto agli anni ’80. Subito dopo ci sono Roma, Napoli e Cagliari e al decimo posto Milano. Al contrario, le città che hanno subito meno gli stravolgimenti del clima sono Cuneo, L’Aquila, Aosta, Bolzano e Potenza per via dell’altitudine e della vicinanza alle montagne. La città che ha avuto più notti afose e irrespirabili è Reggio Calabria (quest’anno addirittura 47). Ma ad aumentare sono anche le temperature dei mari, a causa del surriscaldamento del Mediterraneo a un ritmo superiore di circa il 20% rispetto alla media globale. Portando così a un aumento delle temperature delle città costiere.

Gli indicatori della ricerca

L’analisi ha prodotto 9 indicatori unici che rappresentano il cambiamento climatico: il caldo intenso, il numero di giorni con una temperatura maggiore di 32 gradi; le notti tropicali, quelle in cui la temperatura non scende mai al di sotto dei 20°C; le notti supertropicali con temperatura minima superiore ai 25 gradi; il caldo africano, giornate in cui la temperatura massima è uguale o superiore a 34 gradi; l’intensità delle precipitazioni, cioè la quantità di pioggia che cade in un giorno; le anomalie delle precipitazioni registrate attraverso uno specifico indice capace di confrontare i cambiamenti anno su anno, la temperatura media annua, la temperatura media estiva e la temperatura massima estiva

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