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Il jet della Raf fuori controllo si schianta, paura per i due piloti in addestramento: come hanno fatto a salvarsi – Il video

23 Settembre 2026 - 21:17 Giulia Norvegno
Un testimone ha parlato di una strana fiamma arancione al decollo del velivolo della Royal Air Force. Come stanno i due piloti dopo l'espulsione dall'abitacolo
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Un aereo da addestramento della Royal Air Force, un jet Hawk T2, si è schiantato sull’isola di Anglesey, nel nord del Galles, trasformandosi in una grande palla di fuoco al momento dell’impatto, a poca distanza da alcune abitazioni. I due piloti a bordo sono riusciti a lanciarsi con il paracadute a bassa quota, pochi istanti prima che il velivolo toccasse terra. Stando a quanto comunicato dalla polizia locale, entrambi hanno riportato ferite non gravi, mentre non si registrano altri feriti né danni. Gli elicotteri della Guardia costiera e dell’eliambulanza gallese li hanno raggiunti e trasportati al Queen Elizabeth Hospital di Birmingham.

Il video dell’incidente e l’indagine della Raf

Le immagini degli ultimi momenti del volo sono state rilanciate dalle home page dei principali siti d’informazione britannici: si vede il jet colpito da un guasto improvviso, poi l’espulsione dei due aviatori e infine l’esplosione dell’aereo. Un testimone, parlando con la Bbc, ha raccontato di essersi accorto subito del problema: «Proprio al decollo c’era una fiamma arancione e mentre accelerava era praticamente in fiamme». La Raf ha annunciato l’apertura di un’indagine per ricostruire le cause dello schianto.

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