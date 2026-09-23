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Giorgetti: Priorità del Governo è taglio delle tasse. Sintesi sulla Manovra a breve – Il video

23 Settembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2026 "Pù volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuszione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Naturalmente sono scelte che dovranno convergere in una sintesi e la sintesi avverrà a breve perché innanzitutto andrà aggiornato il quadro di finanza pubblica". Lo ha affermato il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo al Question Time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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