Meloni: Sviluppo Africa deve essere costruito insieme, investire nei giovani – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2026 "Eccellenze, signore e signori, L'Italia è fiera di co-organizzare questa campagna assieme alla Nigeria. Ringrazio il Presidente Tinubu per la sua collaborazione e la sua leadership. Questo enorme lavoro riflette una convinzione profondamente condivisa dall’Italia: lo sviluppo non può essere imposto dall’esterno. Va costruito insieme. Questo è lo spirito del Piano Mattei, la strategia con cui l’Italia ha scelto di ridefinire il proprio partenariato con l’Africa: una cooperazione da pari a pari, fondata sul rispetto reciproco, sulla responsabilità condivisa e sui risultati concreti – non su promesse che non vengono mai mantenute. E al centro di questa collaborazione vi è un'unica convinzione: non si potrà ottenere davvero nulla per il futuro dell’Africa se prima non investiamo nelle sue persone. L'Africa non è un continente da assistere. È un continente ricco di talento, energia e speranza straordinari – un continente giovane che guarda al futuro con fiducia. La sua più grande ricchezza non si trova nel sottosuolo, ma nei suoi figli. Ogni giovane a cui viene negata l’istruzione è un talento che il mondo non conoscerà mai, un futuro che non verrà mai scritto. Ecco perché riteniamo che tutti i bambini abbiano il diritto di imparare, crescere e costruirsi una vita a casa – il diritto di non essere costretti a lasciarsi tutto alle spalle alla ricerca di un futuro che avrebbe dovuto essere possibile nel luogo in cui sono nati. L'istruzione non è un capitolo secondario dello sviluppo. È il fondamento su cui si basano tutte le altre ambizioni: lavoro, dignità, prosperità. Maria Montessori, tra le più celebri figure nel campo dell'educazione di tutti i tempi, ha insegnato al mondo qualcosa che non dovremmo mai dimenticare: “Il bambino è insieme una speranza e una promessa per l'umanità”. Quella speranza e quella promessa sono proprio ciò che è in gioco oggi. Ecco perché l’Italia crede così fermamente nella Global Partnership for Education. La GPE riunisce i partner e fa sì che ogni investimento nell'apprendimento dei bambini abbia un impatto maggiore. Insieme, abbiamo l'opportunità di migliorare l'istruzione di 750 milioni di bambini entro il 2030. Invito tutti i partner presenti in questa sala a unirsi a questa ambizione – non in qualità di donatori e beneficiari, ma come alleati in una causa comune. Insieme, possiamo moltiplicare le opportunità per milioni di bambini in tutto il mondo. Allora, contiamo su di voi. Grazie", il videomessaggio del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’evento di alto livello della Global Partnership for Education nell’ambito dell’81ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) a New York. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev