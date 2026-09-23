Milei all'Onu cita Adam Smith: L'Ai è il nostro acceleratore di produttività – Il video

(Agenzia Vista) usa, 23 settembre 2026 “Dove molti vedono una minaccia, noi scorgiamo una nuova frontiera. L'intelligenza artificiale – o superintelligenza, come la definisce il Presidente Donald Trump – può moltiplicare la nostra produttività secondo ordini di grandezza che ancora non riusciamo a comprendere. Per citare Adam Smith: l'intelligenza artificiale sarà la "fabbrica di spilli" del XXI secolo, e molto altro ancora. L'Ia è in grado di trasformare le nostre economie, la sanità, l'istruzione e persino le modalità di governo. Ciò richiede prudenza? Sì. Ma la prudenza non è sinonimo di paura, e la paura non deve in alcun caso trasformarsi automaticamente in obbedienza”. Lo ha detto il Presidente Javier Milei all'Assemblea dell'Onu. Un Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev