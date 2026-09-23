«Perché l’Onu è inutile: serve solo a sfamare parassiti arroganti». Milei a raffica all’Assemblea Generale – Il video

L'attacco del presidente argentino proprio dall'aula delle Nazioni Unite. Le critiche sull'inconsistenza dell'organizzazione davanti a dittature e «genocidi in Africa». Per non parlare dei silenzi sul terrorismo islamico

Il presidente argentino Javier Milei non ha usato giri di parole per dire cosa pensa delle Nazioni Unite, e lo ha fatto proprio davanti a loro. Intervenendo all’Assemblea generale, il presidente argentino ha bollato l’organizzazione come un ente privo di qualsiasi utilità: «L’Onu è inutile, è un’organizzazione che avrebbe dovuto garantire la pace e la sicurezza internazionale ma serve solo a sfamare una casta di parassiti arroganti». In sostanza, secondo Milei, le Nazioni Unite avrebbero tradito la missione per cui erano nate, trasformandosi in una struttura che mantiene sé stessa.

Le accuse di Milei su diritti umani, Africa e Israele

Nel suo discorso il presidente argentino ha poi puntato il dito contro chi, all’interno dell’organizzazione, si presenta come paladino dei diritti umani. «I presunti difensori dei diritti umani hanno permesso il caos, le dittature, permettendo i genocidi in Africa», ha affermato Milei. L’ultimo affondo ha riguardato il Medio Oriente e il modo in cui, a suo giudizio, l’Onu si è schierata nel tempo: l’Assemblea, ha sostenuto, «ha votato sempre contro Israele ma silente di fronte al terrorismo islamico e il genocidio dei cristiani».