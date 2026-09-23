Morte bianca al Colosseo, Giuli: Vicini a famiglia di Andrea Moretti, faremo piena luce – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2026 "Abbiamo trascorso la notte insieme agli inquirenti, alla famiglia, alla salma della vittima e alla polizia mortuaria. Non c'è stato un solo momento in cui il ministero della Cultura e il parco del Colosseo abbiano mancato di essere vicini ad Andrea Moretti e alla sua famiglia. Ho piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e vogliamo che quanto prima si faccia luce su quanto è accaduto. Abbiamo tempestivamente, nottetempo, disposto una chiusura controllata del parco del Colosseo. E una corona di fiori del genere non si improvvisa in pochi minuti". Così il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al Colosseo, nel luogo in cui è stata deposta una corona di fiori per l'operaio morto questa notte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev