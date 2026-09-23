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Operaio morto al Colosseo, Giuli: Chiusura disposta nottetempo, vicini alla famiglia di Andrea – Il video

23 Settembre 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2026 "Abbiamo trascorso la notte insieme con gli inquirenti. La famiglia della vittima, la salma della vittima, la polizia mortuaria. Non c'è stato un solo momento in cui il Ministero della Cultura e il Parco del Colosseo hanno mancato di essere vicini ad Andrea Moretti e alla sua famiglia". Così Alessandro Giuli, Ministro della Cultura, in un punto stampa al Colosseo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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