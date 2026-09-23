«Pronto? Sono la segretaria del sindaco». Urbino, la ministra Bernini scherza e risponde al telefono del primo cittadino – Il video

Il siparietto con il sindaco Gambini all'inaugurazione dello nuovo studentato

Sipario comico all’inaugurazione del nuovo studentato di Urbino: la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha risposto al telefono del sindaco Maurizio Gambini fingendosi la sua segretaria, strappando il sorriso dei presenti.

La ministra, da sempre molto legata al territorio marchigiano, si trovava in città insieme ai rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali per il taglio del nastro della nuova residenza universitaria. La struttura offre complessivamente 105 posti letto suddivisi in camere singole e doppie, dei quali 35 assegnati gratuitamente agli studenti vincitori di borsa di studio. L’opera è stata realizzata attingendo ai fondi del Pnrr, all’interno del piano che punta a garantire 63 mila nuovi posti alloggio entro il 2027.

Non sono mancate tuttavia le tensioni sul fronte giovanile: a margine dell’evento ufficiale, una delegazione dell’Unione degli Universitari (Udu) ha contestato la ministra Bernini, criticando le tariffe previste per le stanze, ritenute troppo elevate e non accessibili a tutti gli studenti fuori sede.

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Credit video Il Ducato / Ifg Urbino