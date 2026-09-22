Divieto di burqa e niqab a scuola, ma sarebbero solo 500 in tutta Italia le studentesse che li indossano

La misura dovrebbe essere discussa nel prossimo Consiglio dei ministri. Secondo una stima della Tecnica della Scuola, però, le ragazze interessate sarebbero poche centinaia in tutto il Paese

Il governo vuole vietare burqa e niqab nelle scuole italiane. Ma quante studentesse indossano il velo integrale in classe? Secondo un calcolo della Tecnica della Scuola, sarebbero circa 500-600 in tutta Italia, poche centinaia su tutta la popolazione scolastica.

Eppure, nonostante sia una misura che interesserebbe pochissime studentesse, la novità dovrebbe entrare nel decreto Scuola atteso nel prossimo Consiglio dei ministri.

Quante sono le studentesse con il velo integrale

Nell’anno scolastico 2023/2024 erano 931.323 gli studenti stranieri, pari all’11,6% del totale. Più di 607mila sono nati in Italia. Il 42,9% ha cittadinanza di un Paese europeo, il 27,8% africana, il 20,7% asiatica e l’8,5% americana.

Tecnica della Scuola calcola circa 350mila gli studenti musulmani e restringe poi a una platea di circa 60mila studentesse le ragazze in età in cui può essere indossato il velo. Considerando che meno dell’1% delle donne musulmane indosserebbe il velo integrale, il calcolo porta a un totale di 500-600 studentesse nelle scuole italiane.

Quando le ragazze iniziano a indossare il velo

Nella tradizione islamica l’utilizzo del velo viene generalmente collegato alla pubertà, quando iniziano gli obblighi religiosi dell’età adulta. Nella pratica, però, il momento in cui una ragazza comincia a indossarlo può cambiare molto a seconda della famiglia, del Paese e della comunità di appartenenza. Alcune iniziano già da bambine, altre durante l’adolescenza o più tardi, altre ancora non lo portano affatto.

Hijab, niqab e burqa: cosa cambia

Il provvedimento annunciato dal governo italiano riguarda, secondo quanto trapelato finora, burqa e niqab, che coprono integralmente il viso della donna. Il niqab lascia visibili soltanto gli occhi. Il burqa, invece, avvolge il corpo e il volto, compresi gli occhi, davanti ai quali c’è una griglia di tessuto che permette di vedere. Sembra invece escluso dalla misura del governo Meloni l’hijab, il velo più diffuso, che si adagia su capelli e collo ma lascia il volto scoperto.