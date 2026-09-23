Rocca (Lazio) firma memorandum intesa con Stato di Sassonia: Opportunità per cittadini e imprese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2026 “Con la sottoscrizione di questa nuova Intesa segniamo un passaggio concreto nell’ambito di un percorso di collaborazione già avviato e che apre nuove opportunità per i nostri cittadini, le nostre università e le nostre imprese. È un’iniziativa operativa, con impatto diretto su ambiti quali economia, cultura, mobilità sostenibile, turismo. Questo memorandum si tradurrà rapidamente, infatti, in progetti reali e misurabili. Le regioni, oggi, sono le vere interpreti di bisogni e fragilità dei cittadini, ma anche vettori di grandi opportunità di crescita e sviluppo. Con spirito ambizioso e con entusiasmo sigliamo questo partenariato, per il bene dei nostri territori, in un momento delicato per la comune patria europea”, lo ha detto il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca dopo la firma del memorandum d’intesa sottoscritto con lo Stato libero di Sassonia, in occasione della visita del Ministro-presidente Michael Kretschmer. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev