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Zelensky: Putin non può vivere senza guerra. È il "Paziente Zero" e va fermato – Il video

23 Settembre 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2026 “Vladimir Putin, non può vivere senza guerra, è il paziente zero e va fermato. È lui il "Paziente Zero", colui da cui questa idea di guerra continua a diffondersi e che, ovunque arrivi, porta solo dolore, instabilità, nuovi rischi e, naturalmente, nuove crisi. Più libertà di agire ha Putin, più il mondo diventa pericoloso per tutti gli altri. Ecco perché questo "Paziente Zero" deve essere fermato. Bisogna negargli lo spazio per agire e per diffondere ulteriormente questo male ”. Lo ha dichiarato il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu a New York. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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