Abu Mazen all’Onu prima di Netanyahu: «Puniti perché chiediamo la fine dell’occupazione. Bene il piano di pace di Trump, ma a Gaza ancora vittime» – La diretta

Il leader palestinese si è collegato all'Assemblea dell'Onu, a cui non avrebbe potuto partecipare di persona per le sanzioni imposte dalla Casa Bianca. L'intervento precede quello del presidente israeliano, atteso in aula

All’Assemblea Generale dell’ONU è il giorno del discorso del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, che, in un video diffuso sui social, ha annunciato che a New York l’obiettivo è «difendere, dal podio delle Nazioni Unite, Israele e i soldati delle Forze di Difesa Israeliane». Sarà invece un video pre-registrato l’intervento del presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen, al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo. Presente al vertice dell’ONU anche il presidente cinese Xi Jinping. Sul tavolo la richiesta di Pechino di allentare le restrizioni sull’export di tecnologia di punta in cambio di una maggiore fluidità nella fornitura di terre rare e minerali critici. Ma anche la governance sull’intelligenza artificiale e la questione Taiwan.