Rubio: “Putin accetti invito G20. Occasione per parlare” – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2026 "Beh, questo aspetto non è stato ancora discusso. Voglio dire, guardi, questo Presidente degli Stati Uniti è disposto a dialogare e a incontrare praticamente chiunque. La sua visione del mondo — che forse, da un punto di vista politico tradizionale, non tutti comprendono, ma che io capisco bene, dato il suo background — è quella di un imprenditore che si affida più al buon senso che all'ortodossia politica: se si incontrano solo persone con cui si è d'accordo, gli incontri saranno anche piacevoli, ma non si arriva a nulla di concreto. Per risolvere i problemi bisogna incontrare anche chi la pensa diversamente o con cui si hanno dei dissidi. Quindi, abbiamo invitato il Presidente Putin al G20. Riteniamo che sia un'occasione per lui di confrontarsi non solo con il Presidente, ma anche con altri leader mondiali. Speriamo che accetti l'invito. Se ciò dovesse accadere, ci sarebbe un'opportunità a dicembre; se si presentasse un'altra occasione di incontro con uno scopo preciso, sarebbe un fatto positivo. Hanno già avuto numerose conversazioni telefoniche; non saprei dire il numero esatto, ma credo che abbiano parlato almeno una dozzina di volte da quando il Presidente è entrato in carica. Quindi sì, restiamo aperti al dialogo. Ovviamente, l'ideale sarebbe un incontro che porti a risultati concreti, il che richiede un notevole lavoro preparatorio. Tuttavia, se ciò non dovesse avvenire, la partecipazione del Presidente Putin al G20 di dicembre offrirebbe comunque un'opportunità di interazione e confronto. La visita del Segretario più tardi oggi… ", lo ha detto il Segretario di Stato americano, Marco Rubio. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev