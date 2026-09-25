Cacciato dal palco di Ed Sheeran, Macklemore inizia un tour per la Palestina: le prime tre tappe in Europa

Il rapper avrebbe intenzione di devolvere gli incassi a favore di organizzazioni ProPal. L'annuncio sui suoi social

«Siamo nel 2026. Essere apolitici durante un genocidio non funziona più». Con queste parole Macklemore annuncia il Free Palestine Tour, che toccherà Dublino, Parigi e Londra dal 26 al 30 ottobre. L’iniziativa è stata lanciata dopo che l’artista è stato cacciato dal Loop Tour di Ed Sheeran per le sue posizioni a favore della causa palestinese. Dopo l’episodio, altri artisti che avrebbero dovuto continuare la tournée hanno deciso di andarsene, seguendo invece Macklemore nelle tre tappe benefiche.

L’impegno degli artisti non solo sul palco

«Se queste ultime settimane ci hanno mostrato qualcosa, è che qualcosa è cambiato negli ultimi tre anni. – ha scritto il rapper sotto il suo post su Instagram – C’è stato un risveglio collettivo intorno alla liberazione palestinese, la potenza dei miliardari che cercano di censurare quella chiamata e ciò che ci aspettiamo da artisti in questo momento». Il rapper ha specificato che gli artisti non devono solo esibirsi, ma anche impegnarsi per cause collettive. Continua su Instagram: «Le persone chiedono agli artisti di presentarsi, di educarsi e di essere in comunità. Di usare la scena per più di intrattenimento. Di opporsi quando la chiamata per una Palestina libera viene accettata con tentativi di farla tacere».

La cacciata dal tour di Ed Sheeran

Secondo Macklemore la sua cacciata dal tour di Ed Sheeran «è più grande di un solo artista o una sola scena. Quando la classe dei miliardari può decidere quali voci sono ammessi sulla scena e quali sono troppo pericolose da ascoltare, tutti dovrebbero prestare attenzione». E con un pizzico di ironia aggiunge: «Quindi, come tutti voi sapete, il mio programma si è liberato un po’».

Il rapper spiega che «Ho trascorso l’ultima settimana a contattare artisti che si sono presentati e hanno usato le loro scene per stare in solidarietà con il popolo palestinese, indipendentemente dalle conseguenze». E ancora: «Gli artisti che capiscono che le nostre piattaforme significano molto poco se siamo disposti a usarle solo quando è sicuro. Perché tutto questo è venuto insieme così velocemente, molte delle conversazioni, degli appuntamenti e dei dettagli sono ancora in corso».

Il tour benefico per la Palestina

Macklemore ha poi annunciato il suo «Tour per la Palestina libera a Dublino, Parigi e Londra». Così le date inizieranno dall’Irlanda il 26 ottobre, per proseguire in Francia il 29 ottobre, in Inghilterra il 30 ottobre e toccare gli Stati Uniti con date che saranno annunciate nei prossimi giorni. Sul palco ci sarà il cast Macklemore & Friends, ma per ora gli “amici” che lo affiancheranno non sono stati ancora definitivi. Il ricavato delle tre serate verranno dati a organizzazioni che sostengono la popolazione e la causa palestinese.