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Macklemore dona un milione di dollari ai palestinesi dopo l’esclusione dal tour di Ed Sheeran

17 Settembre 2026 - 14:28 Marco Fedeli
Il rapper americano Macklemore escluso dal tour di Ed Sheeran per aver supportato la Palestina
Il rapper americano Macklemore escluso dal tour di Ed Sheeran per aver supportato la Palestina
Lo scontro sui social tra il rapper americano e il miliardario Robert Kraft sulla cifra da dare in beneficenza
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Macklemore ha annunciato sui propri social che devolverà l’intero compenso che avrebbe ricevuto per l’apertura del Tour di Ed Sheeran, un milione di dollari, a organizzazioni umanitarie che operano a sostegno del popolo palestinese. La decisione è arrivata pochi giorni dopo la sua esclusione dalle restanti date del tour e la reazione degli altri artisti, Finneas, Aaron Rowe, Boega e Lukas Graham che avrebbero dovuto partecipare, di chiamarsi fuori e lasciare da solo Ed Sheeran. La questione ha dato vita a una specie di gara di beneficenza tra Macklemore e Robert Kraft, il miliardario che ha fatto pressioni su Ed Sheeran per escludere il rapper di esibirsi al Gillette Stadium, a colpi di milioni.

Beneficenza milionaria

«Donerò un milione di dollari a sei organizzazioni benefiche che lavorano a stretto contatto col popolo palestinese. E invito Robert Kraft a fare altrettanto. Possiamo essere in disaccordo su varie cose, ma forse possiamo essere d’accordo su questo: le vite dei palestinesi meritano di essere protette». Non si è fatta attendere la risposta di Kraft, il proprietario dei Patriots (la squadra di football) e del Gillette Stadium. Cresciuto in una famiglia ebrea praticante, Kraft è tra i creatori della Foundation to Combat Antisemitism. «Ho dedicato gran parte della mia vita a costruire ponti tra le persone. Poco fa, prima che Macklemore mi sfidasse a eguagliare la sua donazione, Ed mi ha chiamato e mi ha chiesto di stanziare due milioni di dollari per eguagliare la sua donazione per contrastare la crisi umanitaria».

Lo scontro Macklemore-Ed Sheeran

All’inizio del mese, durante la sua esibizione al MetLife Stadium nel New Jersey, Macklemore aveva espresso il suo desiderio di vedere una Palestina libera: «Voglio che queste parole risuonino forti e chiare, affinché le persone, da Gaza alla Cisgiordania occupata, sappiano che non ci siamo dimenticati di loro». Questa dichiarazione che aveva scatenato una petizione da parte dell’Israeli-American Council, ha portato all’esclusione di Macklemore dal tour. Con Ed Sheeran che si è trovato al centro delle critiche sui social per aver rivendicato di non voler fare politica con la sua musica. Tra i suoi detrattori c’è anche Roger Waters, co-fondatore dei Pink Floyd, da sempre vicino alla causa palestinese: «Al mondo ci sono due tipi di persone: quelle che fanno la cosa giusta, come il rapper Macklemore e poi ci sono gli stronzi che fanno la cosa sbagliata».

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