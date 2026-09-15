Macklemore escluso dal tour di Ed Sheeran dopo aver detto «Palestina libera» su un palco in New Jersey – Il video

Il rapper avrebbe dovuto aprire otto dei dieci concerti ancora in programma negli Stati Uniti. Dopo il discorso al MetLife Stadium, Sheeran e il suo team hanno deciso di rimuoverlo dal tour

«Il desiderio che tutti gli esseri umani siano trattati in modo equo non dovrebbe mai essere oggetto di polemiche». Con queste parole il rapper Macklemore ha commentato la sua recente esclusione dal tour statunitense di Ed Sheeran. La decisione è arrivata dopo che l’artista ha pronunciato le parole «Palestina libera» sul palco del MetLife Stadium, in New Jersey, durante una delle tappe del tour. Macklemore, rapper cresciuto a Seattle, avrebbe dovuto aprire otto dei dieci spettacoli ancora in programma negli Stati Uniti. La sua partecipazione alle prossime date è però saltata in seguito alle dichiarazioni pronunciate davanti al pubblico in New Jersey.

Wanting all humans to be treated equal should never be controversial. pic.twitter.com/BOJ9xMoIZn — Macklemore (@macklemore) September 7, 2026

È proprio dal palco, prima del concerto di Ed Sheeran, che è partito il messaggio che ha poi portato alla sua esclusione dal tour. «Una grande parte del motivo per cui volevo fare questo tour in primo luogo è per poter stare in piedi in stadi come questo e dire due parole che sono molto vicine e care al mio cuore: “Palestina libera“», ha detto Macklemore, introducendo così un discorso durato circa due minuti. Davanti a quasi 80mila persone, il rapper ha quindi spiegato il significato delle sue parole, aggiungendo: «Voglio che queste parole siano forti e chiare, in modo che le persone da Gaza fino alla Cisgiordania occupata sappiano che non le abbiamo dimenticate». Il discorso non si è però limitato alla questione palestinese. Nel corso dell’intervento, Macklemore ha infatti definito l’Ice una «organizzazione terroristica», per poi concludere il suo messaggio con un appello alla libertà: «Libertà alla Palestina, libertà a Cuba, al Congo, al Sudan e all’Iran».

Dopo la decisione di rimuoverlo dal tour, Macklemore è tornato sulla vicenda in un lungo post pubblicato su Instagram lunedì mattina, confermando che erano stati Ed Sheeran e il suo team a decidere di escluderlo dalle prossime date. Nel suo messaggio, il rapper ha anche riflettuto sulle conseguenze che una presa di posizione come la sua può comportare, sottolineando la propria condizione privilegiata. Macklemore ha infatti scritto di avere «carriera, denaro e sicurezza» e ha spiegato che «qualunque siano le conseguenze che uno di noi affronta per ciò che diciamo, possiamo tornare a casa dalle nostre famiglie». Una situazione che, secondo il rapper, è diversa da quella vissuta dalle vittime palestinesi, che non hanno avuto la possibilità di scegliere e sono state costrette a vivere una violenza «inimmaginabile». Macklemore ha poi raccontato che la decisione di escluderlo dal tour è arrivata dopo una settimana di «conversazioni difficili» con Ed Sheeran. I due sono amici da 13 anni e il rapper ha descritto il cantante come un «fratello». Il loro rapporto, però, non cambia la sua posizione sulla vicenda. «La nostra amicizia non può cambiare la mia responsabilità di dire la verità su quello che è successo», ha scritto Macklemore.

Le critiche

Le parole pronunciate da Macklemore sul palco del MetLife Stadium hanno provocato forti critiche. Le contestazioni nei confronti del rapper, in realtà, erano iniziate già prima del concerto. Era stata infatti creata una petizione dal Consiglio americano israeliano per chiedere la sua rimozione dal tour. Dopo il discorso al MetLife Stadium, le critiche si sono intensificate. Il gruppo StopAntisemitism ha accusato Macklemore di aver «teso un’imboscata» ai fan attraverso quella che ha definito «propaganda anti-israeliana». Il gruppo ha espresso la propria posizione in un post su Instagram, successivamente ricondiviso anche dalla cantante Pink.