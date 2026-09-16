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Il «djprof» che nasconde le citazioni letterarie in una canzone trap: «Serve un linguaggio capace di avvicinarsi gli studenti» – Il video

16 Settembre 2026 - 19:24 Antonia Verderosa
Andrea Franceschetti, docente di italiano e latino a Sansepolcro, ha scritto “200-900”: da San Francesco a Quasimodo, tre minuti per dare il benvenuto in classe. «La scuola deve nutrirsi di nuove strategie didattiche»
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«S’i’ fosse foco» di Cecco Angiolieri, ma su una base trap. Otto secoli di letteratura italiana finiscono in una canzone, pensata per accompagnare gli studenti nella storia dellaletteratura italiana. L’ha scritta Andrea Franceschetti, 52 anni, professore di italiano e latino al liceo scientifico di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, dove è conosciuto anche come “Djprof”. Il brano si chiama 200-900 ed è stato pubblicato su Spotify.

«200-900», la canzone trap con 800 anni di letteratura italiana

«Voglio far sentire ai ragazzi che i nostri poeti possono diventare gli autori delle canzoni che amano» ha raccontato Franceschetti ad Ansa.

S’i’ fosse fuoco, vento, acqua oppure Dio,
ma solo un prof in Panda sono io.
Nel mezzo del cammin di vita mia,
un giorno venne a me malinconia.

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La canzone parte da san Francesco d’Assisi, nell’anno dell’ottavo centenario della sua morte. Da lì il brano procede attraverso il programma scolastico, trasformando autori e opere in riferimenti da riconoscere. «Sfido i miei studenti a scovare nel testo tutte le citazioni», ha spiegato il docente ad ArezzoTV.

Franceschetti: «La scuola deve nutrirsi di nuove strategie didattiche»

«La scuola deve nutrirsi di nuove strategie didattiche», ha continuato il “Djprof”, «bisogna trovare un linguaggio capace di avvicinarsi agli studenti e di arrivare al loro cuore».

Franceschetti, che nell’Alta Valle del Tevere è conosciuto anche come animatore culturale, usa da tempo la musica come strumento per comunicare con i ragazzi. Per lui poesia e musica hanno viaggiato insieme fin dalle origini. Per questo ha accolto i suoi studenti al rientro in classe con 200-900.

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