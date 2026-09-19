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Ed Sheeran torna sul palco dopo la bufera per Gaza. Proteste a Philadelphia

19 Settembre 2026 - 22:41 Alba Romano
Ed Sheeran
Ed Sheeran
L'artista aveva silurato il rapper Macklemore dal suo tour, per via delle sue posizioni pro-Pal
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Ed Sheeran torna sul palco Philadelphia, quando sarà notte in Italia, per la prima volta dopo la polemica scatenata dall’esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L’artista, che apriva i suoi concerti, a inizio settembre invocò la «liberazione della Palestina». La popstar britannica lo ha silurato, creando una ondata di critiche senza precedenti.

Oggi a Philadelphia è prevista una manifestazione pro Gaza. Nel frattempo il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari. In vista del concerto di sabato sera, l’autore della hit mondiale “Shape of You” ha cercato di placare le polemiche spiegando su Instagram di «non voler trasformare il proprio lavoro in una piattaforma politica». «Non sono complice. Ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante. Il fatto che io scelga di non esprimermi pubblicamente non significa che non ne abbia o che la questione non mi stia a cuore», ha aggiunto.

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