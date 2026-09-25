Scippa una borsa ma viene rincorso da Batman: l’inseguimento con Poison Ivy e Mr. Fantastic e il recupero della refurtiva in cima al muro – Il video

È successo a Norwich, nel Regno Unito. Sonni Mason, travestito da Cavaliere Oscuro insieme agli amici nei panni di Poison Ivy e Mr. Fantastic, ha recuperato la refurtiva arrampicandosi sulle mura della cattedrale: «Non serve un mantello per fare la cosa giusta»

Una serata in maschera tra amici si è trasformata in una vera e propria missione da supereroi nel centro di Norwich, in Inghilterra. Sonni Mason, 25 anni, era vestito da Batman quando ha assistito allo scippo di una borsetta all’esterno di un locale notturno. Senza esitare, il giovane si è lanciato all’inseguimento del ladro insieme a un gruppo di amici travestiti da altri personaggi dei fumetti, tra cui Poison Ivy e Mr. Fantastic dei Fantastici Quattro. Come riporta il Guardian, dopo aver allertato una pattuglia di polizia di passaggio e scoperto che la borsa era stata lanciata in cima all’alto muro di cinta della Cattedrale cittadina, Mason non ci ha pensato due volte: si è arrampicato sulla parete di pietra con il mantello ancora addosso, ha recuperato la borsetta e l’ha restituita alla proprietaria.

L’inseguimento con Poison Ivy e Mr. Fantastic

I fatti, poi finiti in un video virale su TikTok pubblicato dallo stesso Mason, sono avvenuti sabato scorso. Lo scippo sarebbe scattato per ripicca dopo una discussione in fila per un pacchetto di sigarette. «Ero fuori per il compleanno di un amico quando qualcuno ha rubato la borsa di una ragazza per dispetto… io nei panni di Batman, insieme a Poison Ivy, Mr. Fantastic e altri eroi lo abbiamo inseguito», ha scritto il 25enne sui social raccontando la bizzarra corsa contro il tempo.

La scalata sul muro della cattedrale

I “supereroi” hanno incrociato e allertato alcuni agenti di polizia in servizio notturno, riuscendo a bloccare il presunto responsabile. L’uomo però si era già sbarazzato della refurtiva. Grazie alle indicazioni dei presenti, la borsa è stata individuata a circa 300 metri di distanza, finita sulla sommità dell’alto muro in pietra della cattedrale cittadina. Dopo un primo e vano tentativo di agguantarla usando un rotolo di carta igienica, Mason si è arrampicato sulla parete e ha recuperato la borsa, restituendola alla proprietaria con tutto il contenuto integro.

«Non serve un costume da supereroe per aiutare gli altri»

Intervistato dall’agenzia SWNS, il giovane commesso londinese ha spiegato lo spirito con cui ha agito: «Spero di poter ispirare le persone a essere un po’ più come Batman. Non tanto per il correre al buio in costume, ma per l’aiutare gli altri. Di certo non mi aspettavo di dover scalare un muro». E ha aggiunto: «Tutti hanno bisogno di un pizzico di Batman. Devi essere coraggioso, audace e gentile. Spero che chiunque altro farebbe lo stesso, che indossi o meno un mantello o un cappuccio. È questo il senso di Batman: è un protettore. Spero solo che più persone si sentano ispirate a fare lo stesso se vedono qualcuno che viene rapinato o che si sente a disagio durante una serata fuori. Non dovrebbe servire un costume da supereroe per farti desiderare di farlo».

La conferma delle forse di polizia

Anche le forze dell’ordine hanno confermato l’episodio. Un portavoce della Norfolk Police ha dichiarato: «Gli agenti in pattuglia di routine per la sicurezza notturna a Norwich sono stati avvicinati da un cittadino che ha chiesto aiuto per ritrovare una borsa scomparsa. A seguito degli accertamenti sul posto, la borsa è stata individuata con tutto il contenuto intatto e restituita alla proprietaria».