Ultime notizie CarovitaNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Fontana (Lombardia): Intitolazione Malpensa a Berlusconi importante, incarna spirito lombardo – Il video

26 Settembre 2026 - 17:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Milano, 26 settembre 2026 "Credo che sia stato particolarmente importante intitolare a Silvio Berlusconi, fra le tante cose, l'aeroporto di Malpensa, perché è la porta verso l'Europa, verso il mondo, perché interpreta meglio di ogni altra infrastruttura quello spirito lombardo, quel coraggio di affrontare qualunque avventura, qualunque sfida nei confronti di ogni parte del mondo". Così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Courtesy: Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sondaggi primarie, Elly Schlein avanti su Conte

2.

Renzi, la Leopolda e la sfida al centro. Da De Luca a Bonaccini e Calabresi, chi ci sarà a Firenze. L’annuncio sulla Sicilia

3.

Malpensa ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. Sala diserta: «Lottato contro questa scelta, dovevo esserci con un finto sorriso?»

4.

Vannacci e le urla al comizio: «Cornuto sei tu!». Perché ha litigato col sindaco Cannizzaro in Calabria – Il video

5.

Vespa cade prima dell’intervista con Meloni: braccio fasciato e occhio gonfio. «Rovinosa caduta, ma sono voluto andare avanti» – Il video