Fontana (Lombardia): Intitolazione Malpensa a Berlusconi importante, incarna spirito lombardo – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 26 settembre 2026 "Credo che sia stato particolarmente importante intitolare a Silvio Berlusconi, fra le tante cose, l'aeroporto di Malpensa, perché è la porta verso l'Europa, verso il mondo, perché interpreta meglio di ogni altra infrastruttura quello spirito lombardo, quel coraggio di affrontare qualunque avventura, qualunque sfida nei confronti di ogni parte del mondo". Così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Courtesy: Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev