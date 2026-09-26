Meloni alla cena di gala della Milano Fashion Week. Presente anche Ambasciatore Usa Fertitta – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 24 settembre 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a Milano alla cena inaugurale della Fashion Week, organizzata a Palazzo Reale dal Comune e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Ad accogliere Meloni c’erano il sindaco di Milano Beppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, insieme a nomi e volti del settore. Al tavolo della presidente Meloni, oltre al prefetto di Milano Sgaraglia, al sindaco Sala e al presidente Capasa, anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman Fertitta, l'amministratore delegato di Kering Luca de Meo, l'ad di Dolce&Gabbana Alfonso Dolce, Frédéric Arnault di LVMH, Diego Della Valle di Tod's, il patron di Otb Renzo Rosso, Remo Ruffini di Moncler, la Global Editorial Director di Vogue Anna Wintour, il ceo del gruppo Prada Andrea Guerra, Gildo Zegna e Brunello Cucinelli. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev