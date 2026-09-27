Cerotti alla dopamina, funzionano davvero? Il caso Kind Patches e i rischi del wellness virale

Diventati virali su TikTok e Instagram, i “dopamine patch” promettevano di agire sui meccanismi regolatori di dopamina e serotonina, con effetti su umore, concentrazione, motivazione e lucidità mentale. L'intervento dell'Authority britannica ha ridisegnato i limiti delle promesse social

Dalla regolazione del cortisolo ai rimedi per tenere sotto controllo la glicemia, i social sono diventati uno dei luoghi in cui nascono e si moltiplicano più rapidamente nuovi trend legati alla salute. Consigli, integratori e pratiche di wellness possono raggiungere milioni di persone in pochi giorni, spesso riducendo meccanismi biologici complessi a formule immediate e facilmente condivisibili. E non sempre alla viralità corrispondono prove altrettanto solide.

L’ultima promessa ha la forma di un piccolo cerotto. Nei video che si moltiplicano su TikTok e Instagram lo si stacca dalla confezione, lo si applica sul braccio o sulla spalla e il gesto viene associato a qualcosa di più ambizioso di un generico effetto energizzante: aumentare i livelli di dopamina e serotonina, sostenere motivazione e concentrazione, migliorare l’umore, ridurre la stanchezza mentale e favorire una sensazione di maggiore lucidità e benessere. Sono i cosiddetti “dopamine patch”, diventati nell’ultimo anno uno dei prodotti wellness più visibili sui social e presentati, in alcuni casi, quasi come uno strumento capace di modulare attraverso la pelle alcuni dei principali neurotrasmettitori coinvolti nei circuiti della ricompensa, dell’attenzione e dell’umore.

A incrinare questa narrazione è arrivato però l’intervento dell’Advertising Standards Authority britannica, che ha acceso un faro su uno degli spot più circolati del settore: non solo mettendo in discussione la solidità delle promesse scientifiche, ma segnalando anche modalità di comunicazione giudicate scorrette e, in alcuni passaggi, potenzialmente pericoloseIl caso ha aperto a domande su cosa ci sia davvero dentro i “cerotti alla dopamina” e soprattutto se esista davvero un meccanismo plausibile attraverso cui si possano modificare serotonina e dopamina stessa dalla pelle.

Promesse e funzionamento

Innanzitutto, dietro il nome più efficace c’è un primo equivoco da sciogliere. I “dopamine patch” non sono cerotti che rilasciano dopamina nell’organismo, come la definizione potrebbe facilmente far pensare. La promessa è più indiretta: fornire attraverso la pelle alcune sostanze che, secondo i produttori, dovrebbero sostenere i processi con cui il corpo sintetizza o regola neurotrasmettitori come dopamina e serotonina. È su questo passaggio, apparentemente semplice ma biologicamente molto più complesso, che si costruisce gran parte del fascino del prodotto.

Uno dei marchi che ha contribuito maggiormente alla diffusione di questi cerotti sui social è l’azienda britannica specializzata in patch wellness Kind Patches. La formulazione del prodotto comprende estratto di Mucuna pruriens, 5-HTP, Lion’s Mane e Rhodiola, un mix che secondo l’azienda dovrebbe favorire umore, motivazione, lucidità mentale e gestione dello stress attraverso un’applicazione sulla pelle che può durare diverse ore.

È qui che la promessa diventa più propriamente neurobiologica. La Mucuna pruriens contiene naturalmente L-DOPA, una molecola che l’organismo può trasformare in dopamina; il 5-HTP, invece, è un precursore della serotonina. A questi si aggiungono Lion’s Mane un fungo studiato per i suoi possibili effetti sulle funzioni cognitive, e Rhodiola, una pianta impiegata negli integratori per il possibile ruolo nella risposta a stress e affaticamento.

La comunicazione social

Il principio su cui si basano i cerotti è quindi quello di fornire attraverso la pelle sostanze che entrerebbero, direttamente o indirettamente, nelle vie biochimiche legate a dopamina e serotonina.

È la stessa logica che sui social viene tradotta in un linguaggio molto più immediato. Nei video promozionali e nei contenuti degli influencer il patch viene indossato nei momenti di stanchezza, “brain fog”, difficoltà di concentrazione o calo della motivazione e presentato come un modo pratico per ritrovare lucidità, energia mentale e un umore più stabile.

La promessa del cerotto si regge sulla via transdermica, attraverso cui gli ingredienti dovrebbero entrare nell’organismo. Applicato per diverse ore, il cerotto è progettato per rilasciare gradualmente gli ingredienti sulla pelle, con l’obiettivo che una parte riesca ad attraversarne la barriera ed entrare nell’organismo. Ed è proprio qui che si trova il passaggio decisivo: perché non tutte le molecole attraversano la pelle allo stesso modo e la presenza di un ingrediente all’interno di un patch non garantisce, da sola, che ne venga assorbita una quantità sufficiente a produrre un effetto biologico.

Nel mirino dell’Authority. «Effetti non dimostrabili»

A chiarire i confini scientifici della promessa social è intervenuta l’Advertising Standards Authority britannica. Il provvedimento, pubblicato il 2 settembre 2026, riguarda uno spot Instagram di Kind Patches. Il testo dell’annuncio partiva da una domanda molto diretta: «Bassa energia, “brain fog” e sbalzi d’umore?», e presentava il Dopamine Patch come un aiuto quotidiano per migliorare umore, concentrazione e motivazione. Tra le promesse comparivano anche l’aumento dei livelli di dopamina e serotonina, il mantenimento della lucidità mentale e dell’equilibrio emotivo e il riferimento a ingredienti presentati come sostenuti da evidenze cliniche.

A rendere il messaggio ancora più esplicito era lo spot. Una donna applicava il cerotto sul braccio del compagno a sua insaputa, mentre lui era distratto durante una sosta al drive-through. Sullo schermo compariva la frase secondo cui lui si chiedeva perché il viaggio stesse andando così bene, senza sapere che lei gli aveva applicato un dopamine patch. Il montaggio suggeriva quindi non soltanto che il prodotto fosse stato assorbito, ma che avesse già prodotto un effetto percepibile sul comportamento e sull’umore dell’uomo. Quando l’Authority ha chiesto all’azienda di fornire le prove scientifiche a sostegno di quelle promesse, Kind Patches ha riconosciuto di non disporre di studi in grado di dimostrare che il cerotto, applicato sulla pelle nelle modalità indicate, aumentasse davvero i livelli di dopamina o serotonina nell’organismo. Non c’erano inoltre evidenze sufficienti per dimostrare un miglioramento misurabile di umore, concentrazione, motivazione o lucidità mentale.

Il nodo tecnico

Il nodo tecnico riconosciuto dall’autorità è proprio qui: non è stato dimostrato che Mucuna, 5-HTP, Lion’s Mane e Rhodiola, nelle quantità presenti nel prodotto e somministrati per via transdermica, vengano assorbiti in dosi sufficienti a produrre effetti sul sistema nervoso, sull’umore o sulla concentrazione. In un precedente pronunciamento del febbraio 2026, l’ASA aveva già esaminato la documentazione scientifica fornita dall’azienda: sei dei sette studi clinici riguardavano singoli ingredienti assunti per bocca, non attraverso la pelle, e utilizzati per di più a dosaggi superiori rispetto a quelli presenti nel cerotto. Altri dati provenivano da studi su animali o da lavori che non permettevano di dimostrare l’efficacia del prodotto finito. In altre parole, a essere documentate sono alcune proprietà dei singoli ingredienti; non il loro assorbimento attraverso quel cerotto né l’effetto finale promesso su dopamina, serotonina, umore o concentrazione.

L’azienda ha spiegato che il nome “Dopamine Patches” voleva riferirsi al presunto ruolo degli ingredienti nel sostenere le naturali vie della dopamina dell’organismo, ma ha riconosciuto che quella denominazione poteva lasciare intendere qualcosa di più diretto: che il prodotto contenesse dopamina o fosse in grado di aumentarne effettivamente i livelli. Ha quindi comunicato di aver rinominato il prodotto e di aver rimosso la pubblicità già nel maggio 2026. Per l’ASA il problema non era quindi soltanto il tono promozionale, ma il salto tra ciò che veniva suggerito e ciò che poteva essere dimostrato. In assenza di prove adeguate sui reali effetti del prodotto, la pubblicità è stata giudicata fuorviante e non poteva essere riproposta nella stessa forma.

Il successo del wellness “neuro”

Il successo dei dopamine patch racconta qualcosa che va oltre il singolo prodotto. Dopamina, serotonina, cortisolo, brain fog: il lessico della biologia e delle neuroscienze è entrato sempre più spesso nella comunicazione wellness, dove sensazioni comuni come stanchezza, stress o difficoltà di concentrazione vengono ricondotte a meccanismi molecolari apparentemente semplici da correggere. E questi contenuti non occupano uno spazio marginale. In uno studio condotto su giovani donne statunitensi, il 65,5% delle utilizzatrici di TikTok dichiarava di aver cercato intenzionalmente sulla piattaforma informazioni o consigli sulla propria salute, mentre oltre nove su dieci vi si erano imbattute anche senza cercarli.

La quantità però non coincide necessariamente con la qualità. Un’analisi recente dei contenuti nutrizionali pubblicati su TikTok ha rilevato che il 55% dei post esaminati non forniva informazioni basate su evidenze scientifiche e soltanto il 36% risultava completamente accurato. In quel campione, inoltre, proprio gli influencer legati a salute e wellness rappresentavano la categoria di creator più frequente. È in questo ecosistema che formule come “aumentare la dopamina” acquistano particolare forza comunicativa. Dopamina e serotonina, però, non funzionano come semplici interruttori da alzare o abbassare. Partecipano a reti complesse e svolgono funzioni diverse a seconda delle aree del sistema nervoso coinvolte, dei recettori su cui agiscono e del contesto fisiologico. La presenza in un prodotto di una sostanza collegata alla loro sintesi non consente quindi da sola di prevedere un effetto su motivazione, attenzione o umore.