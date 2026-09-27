Papa Leone XIV incantato dalla piccola pastorella di Lourdes: la performance di Eva, 13 anni, davanti a migliaia di fedeli – Il video

La giovane interprete del musical Bernadette de Lourdes ha cantato davanti al Pontefice durante la sua visita alla grotta di Massabielle, davanti a migliaia di fedeli

C’era anche il cast del musical Bernadette de Lourdes, che da anni riempie i teatri di tutto il mondo, ad attendere Papa Leone XIV per la sua visita a Lourdes. Una di loro, in particolare, ha catturato l’attenzione del Pontefice: si chiama Eva Molenmaker, ha solo 13 anni ed è stata scelta per interpretare la figura della pastorella protagonista delle apparizioni della Madonna a Massabielle. Oggi a Lourdes ha incantato il Papa con la sua voce angelica, di fronte alle migliaia di fedeli che hanno ascoltato la celebrazione alla grotta.

Il successo del musical francese su Lourdes

Bernadette de Lourdes è un musical francese dedicato alla figura di Bernadette Soubirous, la giovane di Lourdes che nel 1858 raccontò di aver assistito a una serie di apparizioni della Vergine Maria nella grotta di Massabielle. Nato in Francia nel 2019, lo spettacolo ripercorre la vicenda di Bernadette, dalle apparizioni alle difficoltà e alle incomprensioni affrontate dopo aver raccontato ciò che aveva visto, intrecciando il racconto storico con musica, scenografie e coreografie. Il musical è stato successivamente portato in tournée anche fuori dalla Francia, diventando uno degli spettacoli teatrali dedicati alla storia di Lourdes più celebri al mondo.