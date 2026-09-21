Sky Tg24, in onda l’Angelus di Papa Leone ma l’audio è quello dei leghisti a Pontida: la gaffe della regia – Il video

L'errore durante l'edizione del Tg di domenica 20 settembre. Per 40 secondi il comizio leghista ha sostituito la voce del Pontefice

Le immagini mostrano l’Angelus di Papa Leone, la voce arriva da Pontida dove era in corso il raduno della Lega. La gaffe di Sky Tg24 – o, più precisamente il problema tecnico della regia – ha scatenato una pioggia di commenti e ironie sui social. «Come ogni domenica andiamo subito in diretta da Piazza San Pietro, dove c’è l’Angelus di Papa Leone», ha annunciato la giornalista. Il collegamento con il Vaticano è partito regolarmente, con le immagini del Pontefice. Peccato che, per quasi quaranta secondi, l’audio abbia raccontato tutt’altra storia. Al posto delle parole di Leone, infatti, è finito in diretta il comizio della Lega da Pontida.

Il Papa “leghista” (suo malgrado)

Così, mentre sullo schermo i telespettatori vedevano il Papa, dalle casse della tv arrivavano le parole pronunciate dal palco leghista: «Nella sua battaglia, questo significa rispetto dei militanti e il rispetto per cui noi lavoriamo ogni giorno. Entro nella Lega con un principio vero: quello di difendere il territorio ma per il territorio, non contro un altro territorio…». Dopo circa 40 secondi, la conduttrice è intervenuta: «Siamo in grado di sentire Papa Leone. Eccolo». L’audio del Papa è finalmente tornato in onda e la diretta da Piazza San Pietro è ripresa regolarmente.