Sky Tg24, in onda l’Angelus di Papa Leone ma l’audio è quello dei leghisti a Pontida: la gaffe della regia – Il video
Le immagini mostrano l’Angelus di Papa Leone, la voce arriva da Pontida dove era in corso il raduno della Lega. La gaffe di Sky Tg24 – o, più precisamente il problema tecnico della regia – ha scatenato una pioggia di commenti e ironie sui social. «Come ogni domenica andiamo subito in diretta da Piazza San Pietro, dove c’è l’Angelus di Papa Leone», ha annunciato la giornalista. Il collegamento con il Vaticano è partito regolarmente, con le immagini del Pontefice. Peccato che, per quasi quaranta secondi, l’audio abbia raccontato tutt’altra storia. Al posto delle parole di Leone, infatti, è finito in diretta il comizio della Lega da Pontida.
Il Papa “leghista” (suo malgrado)
Così, mentre sullo schermo i telespettatori vedevano il Papa, dalle casse della tv arrivavano le parole pronunciate dal palco leghista: «Nella sua battaglia, questo significa rispetto dei militanti e il rispetto per cui noi lavoriamo ogni giorno. Entro nella Lega con un principio vero: quello di difendere il territorio ma per il territorio, non contro un altro territorio…». Dopo circa 40 secondi, la conduttrice è intervenuta: «Siamo in grado di sentire Papa Leone. Eccolo». L’audio del Papa è finalmente tornato in onda e la diretta da Piazza San Pietro è ripresa regolarmente.
Il Papa improvvisamente è a Pontida al raduno della Lega.— LALLERO (@see_lallero) September 20, 2026
da Sky Tg24, 20 settembre 2026#bloopers pic.twitter.com/GHykaIHxCt