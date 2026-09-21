Ultime notizie Festival di OpenGoverno MeloniMedio OrienteScuolaSigfrido Ranucci
ATTUALITÀLegaPapa Leone XIVPontidaVaticanoVideo

Sky Tg24, in onda l’Angelus di Papa Leone ma l’audio è quello dei leghisti a Pontida: la gaffe della regia – Il video

21 Settembre 2026 - 22:32 Alba Romano
sky-tg24-gaffe-papa-pontida
sky-tg24-gaffe-papa-pontida
L'errore durante l'edizione del Tg di domenica 20 settembre. Per 40 secondi il comizio leghista ha sostituito la voce del Pontefice
Google Preferred Site

Le immagini mostrano l’Angelus di Papa Leone, la voce arriva da Pontida dove era in corso il raduno della Lega. La gaffe di Sky Tg24 – o, più precisamente il problema tecnico della regia – ha scatenato una pioggia di commenti e ironie sui social. «Come ogni domenica andiamo subito in diretta da Piazza San Pietro, dove c’è l’Angelus di Papa Leone», ha annunciato la giornalista. Il collegamento con il Vaticano è partito regolarmente, con le immagini del Pontefice. Peccato che, per quasi quaranta secondi, l’audio abbia raccontato tutt’altra storia. Al posto delle parole di Leone, infatti, è finito in diretta il comizio della Lega da Pontida.

Il Papa “leghista” (suo malgrado)

Così, mentre sullo schermo i telespettatori vedevano il Papa, dalle casse della tv arrivavano le parole pronunciate dal palco leghista: «Nella sua battaglia, questo significa rispetto dei militanti e il rispetto per cui noi lavoriamo ogni giorno. Entro nella Lega con un principio vero: quello di difendere il territorio ma per il territorio, non contro un altro territorio…». Dopo circa 40 secondi, la conduttrice è intervenuta: «Siamo in grado di sentire Papa Leone. Eccolo». L’audio del Papa è finalmente tornato in onda e la diretta da Piazza San Pietro è ripresa regolarmente.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Ho vinto 100mila euro», ma gliene offrono solo 25. Scoppia il caos in tabaccheria: lui chiama i carabinieri

2.

Il figlio di Leone Di Lernia muore in un incidente in moto a Milano

3.

Perde il braccio cercando di tornare sul treno, le urla in stazione del 28enne: cacciato perché senza biglietto

4.

Lo SkyWalk di Passo Paradiso che non piace agli ambientalisti: «La montagna non è un Luna Park»

5.

Le sorelline di San Cataldo tolte al padre, in comunità anche 4 fratelli. La rabbia del genitore: «Solo una marachella: devono tornare da me»

leggi anche
gaffe-rai-news-direttore-cia
ATTUALITÀ

«Il direttore della Cia a Taranto per fare il tifo alle finali delle bocce»: la gaffe su RaiNews 24, poi le scuse – Il video

Di Alba Romano
sabrina scampini
CULTURA & SPETTACOLO

Di Battista «mezzo morto», Sabrina Scampini chiarisce e si scusa in diretta: «Solo disappunto per come veniva data la notizia» – Il video

Di Stefania Carboni
Sabrina Scampini 4 di Sera
CULTURA & SPETTACOLO

Gaffe in diretta a «4 di Sera», lo sfogo di Sabrina Scampini su Alessandro Di Battista: ma il microfono è aperto – Il video

Di Alba Romano
Vescini inviato DAZN gaffe diretta
SPORT

«No no rifacciamo», ma è in diretta: la gaffe dell’inviato di DAZN. Monta la rabbia sui social: «50 euro al mese» – Il video

Di Giulia Norvegno
CULTURA & SPETTACOLO

«C’è Steve Jobs sugli spalti». Ma è morto da 15 anni. La gaffe del Tg1 diventa virale – Il video

Di Stefania Carboni