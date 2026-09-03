Ultime notizie Alessandro Di BattistaNepalReportSigfrido RanucciUcraina
ATTUALITÀCIAInformazionePugliaRaiTarantoTv

«Il direttore della Cia a Taranto per fare il tifo alle finali delle bocce»: la gaffe su RaiNews 24, poi le scuse – Il video

03 Settembre 2026 - 14:26 Alba Romano
gaffe-rai-news-direttore-cia
gaffe-rai-news-direttore-cia
La giornalista unisce per errore due notizie durante il tg delle 18, poi si interrompe e si scusa in diretta
Google Preferred Site

Gaffe in diretta su Rai News24. Durante l’edizione delle 18, la giornalista ha involontariamente fuso due notizie distinte, dando vita a un curioso lapsus. Da una parte, l’arrivo a Mosca del direttore della Cia John Ratcliffe, dall’altra, i Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Il risultato è stato un annuncio decisamente surreale: «Il direttore della Cia, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai Giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco».

Lo stop e le scuse in diretta

Accortasi dell’errore, forse dopo una segnalazione dalla regia, la conduttrice si è fermata per qualche secondo, guardando il monitor. Poi sono arrivate le scuse in diretta: «Scusate, apriamo con questa notizia». La giornalista ha quindi corretto il tiro: «Il direttore della Cia John Ratcliffe è arrivato a sorpresa a Mosca per una serie di incontri con i funzionari russi, mentre oggi il segretario di Stato Vaticano Paul Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Santa Sede, ha incontrato il ministro degli Esteri russo Lavrov e rilanciato l’appello del Papa per una tregua in Ucraina». La conduttrice ha quindi concluso il collegamento dando la linea all’inviata Liana Mistretta, in diretta da Mosca.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La Rai e l’addio degli inviati di Report: «Costano troppo»

2.

«Non abbiamo più soldi per curare Bianca»: la verità dietro la morte della famiglia di Pietralata (Roma)

3.

Chi è il cittadino bengalese accusato di violenza sessuale su una 13enne a Torino

4.

Caso Ranucci, gli inviati di Report: «Abbiamo aperto un canale con la Rai, vedremo». All’incontro con Corsini assenti i neo conduttori

5.

Frana sul Monviso, si teme un disperso: ricerche impossibili fino all’alba

leggi anche
report-presutti-piervincenzi
ATTUALITÀ

Report, la Rai conferma Piervincenzi dopo il passo indietro di Presutti. Corsini: «I conduttori li scelgo io, in onda l’8 novembre»

Di Alba Romano
Mina Celentano
CULTURA & SPETTACOLO

Perché Mina e Celentano sono spariti e perché invece c’è un gran bisogno del loro ritorno

Di Gabriele Fazio
sigfrido ranucci intervista carbon credit zimbabwe valter lavitola
ATTUALITÀ

La strana intervista a Sigfrido Ranucci sui carbon credit in Zimbabwe

Di Alessandro D’Amato
giulia presutti
CULTURA & SPETTACOLO

Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report. «Faccio volentieri un passo indietro, ecco perché»

Di Stefania Carboni
report daniele piervincenzi giulia presutti conduzione rinuncia
ATTUALITÀ

Cosa c’è dietro l’addio di Giulia Presutti a Report e cosa farà Daniele Piervincenzi

Di Alessandro D’Amato