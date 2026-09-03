«Il direttore della Cia a Taranto per fare il tifo alle finali delle bocce»: la gaffe su RaiNews 24, poi le scuse – Il video
Gaffe in diretta su Rai News24. Durante l’edizione delle 18, la giornalista ha involontariamente fuso due notizie distinte, dando vita a un curioso lapsus. Da una parte, l’arrivo a Mosca del direttore della Cia John Ratcliffe, dall’altra, i Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Il risultato è stato un annuncio decisamente surreale: «Il direttore della Cia, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai Giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco».
Lo stop e le scuse in diretta
Accortasi dell’errore, forse dopo una segnalazione dalla regia, la conduttrice si è fermata per qualche secondo, guardando il monitor. Poi sono arrivate le scuse in diretta: «Scusate, apriamo con questa notizia». La giornalista ha quindi corretto il tiro: «Il direttore della Cia John Ratcliffe è arrivato a sorpresa a Mosca per una serie di incontri con i funzionari russi, mentre oggi il segretario di Stato Vaticano Paul Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Santa Sede, ha incontrato il ministro degli Esteri russo Lavrov e rilanciato l’appello del Papa per una tregua in Ucraina». La conduttrice ha quindi concluso il collegamento dando la linea all’inviata Liana Mistretta, in diretta da Mosca.
La gaffe di Stefania Lastella a Rainews 24. pic.twitter.com/DD4ycsDJs8— Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 3, 2026