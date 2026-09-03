«Il direttore della Cia a Taranto per fare il tifo alle finali delle bocce»: la gaffe su RaiNews 24, poi le scuse – Il video

La giornalista unisce per errore due notizie durante il tg delle 18, poi si interrompe e si scusa in diretta

Gaffe in diretta su Rai News24. Durante l’edizione delle 18, la giornalista ha involontariamente fuso due notizie distinte, dando vita a un curioso lapsus. Da una parte, l’arrivo a Mosca del direttore della Cia John Ratcliffe, dall’altra, i Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Il risultato è stato un annuncio decisamente surreale: «Il direttore della Cia, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai Giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco».

Lo stop e le scuse in diretta

Accortasi dell’errore, forse dopo una segnalazione dalla regia, la conduttrice si è fermata per qualche secondo, guardando il monitor. Poi sono arrivate le scuse in diretta: «Scusate, apriamo con questa notizia». La giornalista ha quindi corretto il tiro: «Il direttore della Cia John Ratcliffe è arrivato a sorpresa a Mosca per una serie di incontri con i funzionari russi, mentre oggi il segretario di Stato Vaticano Paul Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Santa Sede, ha incontrato il ministro degli Esteri russo Lavrov e rilanciato l’appello del Papa per una tregua in Ucraina». La conduttrice ha quindi concluso il collegamento dando la linea all’inviata Liana Mistretta, in diretta da Mosca.