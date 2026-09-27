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«Polvere di scimmia», cos’è la droga sintetica trovata nell’appartamento dove è stato ucciso Fabio Colapietro

27 Settembre 2026 - 16:45 Bruno Gaetani
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Si tratta di una sostanza della famiglia dei catinoni e può provocare forte agitazione, paranoia e allucinazioni. Gli investigatori vogliono capire se abbia avuto un ruolo nell'omicidio del 39enne a Torino
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C’era un vasto campionario di droghe sintetiche nell’appartamento di via Gulli 46, nella periferia nord di Torino, dove è stato ucciso il 39enne Fabio Colapietro. A rivelarlo sono stati gli investigatori, che su tra le varie sostanze stupefacenti rinvenute nell’abitazione sono rimasti colpiti soprattutto da uno: l’Mdphp, conosciuta anche come «monkey dust», ossia polvere di scimmia. Una delle ipotesi su cui si ragiona è che sia stata proprio questa droga a innescare la follia di Christian Matheus De Oliveira Morando, uno dei tre fermati per l’omicidio di Colapietro.

Cos’è la «polvere di scimmia»

L’Mdphp è una sostanza sintetica della famiglia dei catinoni, stimolanti che agiscono sul sistema nervoso centrale. Si tratta di una droga relativamente recente, spesso venduta sotto forma di polvere e nota sul mercato clandestino con diversi nomi. Il principale è «Monkey dust», ossia «polvere di scimmia», principalmente a causa dei comportamenti che può provocare.

L’origine del nome

Gli effetti di questa droga, infatti, possono essere molto intensi: euforia, aumento dell’energia e dell’attività, ma anche agitazione, paranoia, allucinazioni e delirio. Nei casi più gravi, l’assunzione può provocare problemi cardiovascolari, convulsioni e altre conseguenze potenzialmente letali. Il nome «monkey dust» è diventato particolarmente noto nel Regno Unito, dove le autorità hanno segnalato episodi di forte alterazione del comportamento associati a sostanze vendute con questo nome.

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Le ipotesi al vaglio pm

Ed è proprio questo aspetto che potrebbe spiegare l’attenzione degli investigatori torinesi. L’Mdphp, soprattutto in caso di dosi elevate o di assunzione insieme ad altre sostanze, può provocare stati di agitazione estrema, paranoia e perdita del controllo. Questo ovviamente non significa che la droga renda automaticamente violenti, né che possa da sola spiegare quanto accaduto in via Gulli. Allo stesso tempo, è un elemento su cui gli investigatori vogliono fare luce, perché potrebbe offrire una spiegazione al comportamento di De Oliveira nelle ore in cui si è consumato l’omicidio di Fabio Colapietro.

Foto copertina: Dreamstime/Helinloik

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