Giuseppe De Bellis lascia Sky: sarà il nuovo direttore del Sole 24 Ore

Il giornalista 48enne prenderà il posto di Fabio Tamburini, alla guida del quotidiano economico dal 2018

Ora è ufficiale: Giuseppe De Bellis lascia Sky e diventa nuovo direttore responsabile del Sole 24 Ore, di Radio 24, di Radiocor e di tutte le altre testate del gruppo. Anche se non subito. De Bellis lascerà il 4 dicembre il ruolo di vicepresidente esecutivo di Sky per i contenuti sport, news e intrattenimento. E il 7 dicembre sostituirà alla guida del quotidiano economico Fabio Tamburini, che resterà comunque direttore editoriale del Sole 24 Ore.

Chi è Giuseppe De Bellis

Giuseppe De Bellis ha 48 anni e ha già avuto esperienza come vicedirettore al Giornale, direttore della rivista GQ Italia e nei canali televisivi di Sky Sport e Sky Tg24. Da luglio 2025 aveva assunto la carica di Executive Vice President News, Sport & Entertainment di Sky Italia e Direttore Editoriale di Sky TG24, guidando l’intera offerta di contenuti di Sky Italia dall’informazione all’intrattenimento. Alla guida di Sky TG24 dal 2019, sotto la sua direzione, la testata ha accelerato la trasformazione da canale all news a sistema multipiattaforma, integrando televisione, web, app, social media ed eventi. Nel corso della sua carriera De Bellis ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui l’Ambrogino d’Oro e il Premio Ischia per il giornalismo.

La separazione tra Il Sole a Tamburini

In una nota il cda del Gruppo Il Sole 24 Ore ha voluto «ringraziare Fabio Tamburini per lo straordinario impegno assicurato fin dal suo rientro in servizio nel 2018, contribuendo in maniera decisiva al rilancio aziendale grazie al lavoro svolto in tutti questi anni come Direttore Responsabile di tutte le testate del Gruppo. I molteplici risultati raggiunti, tra cui il consolidamento dell’autorevolezza dell’informazione firmata da Il Sole 24 Ore, il contributo al lancio di nuove iniziative di successo quali il Festival dell’Economia di Trento, fino al traguardo legato alle celebrazioni dei 160 anni di storia, testimoniano l’apporto fattivo e decisivo del Direttore Tamburini in coerenza con i valori editoriali ed aziendali».