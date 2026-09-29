Edificio Eurocamera intitolato a Sassoli, il messaggio di Mattarella: Ha servito il popolo europeo – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 settembre 2026 Il Parlamento europeo, massima istituzione democratica del continente, nel rendere tributo alla memoria dell’illustre europeista italiano David Sassoli, ne sottolinea il rigore morale e la passione civile nell’esercizio del mandato da lui svolto. Associare il suo nome a uno degli edifici nei quali si svolge ogni giorno la vita democratica dell’Unione europea celebra la determinazione con cui Sassoli ha servito la causa del popolo europeo, impegnandosi affinché fosse vicina ai suoi cittadini, fedele ai valori di libertà, solidarietà e rispetto della dignità umana posti a fondamento del progetto di integrazione”. Così il messaggio di Mattarella, letto dell'Ambasciatore dell’Italia presso l’Unione europea, Vincenzo Celeste, all'intitolazione di un edificio dell'Eurocamera di Bruxelles al Presidente del Parlamento Ue David Sassoli prematuramente scomparso. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev