Edificio Eurocamera intitolato a Sassoli, la moglie: Crisi ci chiamano a responsabilità comune – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 settembre 2026 “Ricevere l’intitolazione di uno degli edifici del Parlamento europeo rappresenta “uno dei riconoscimenti più alti che lo accomuna ad alcune delle figure più grandi della cultura europeista, da Altiero Spinelli a Simone Veil e Robert Schuman, con cui ora sarà in ottima compagnia. I valori a cui David si è ispirato per tutta la vita possano guidare l’Europa ancora a lungo, perché qui da noi i diritti delle persone sono la misura di tutte le cose”. Così la moglie di David Sassoli, Alessandra Vittorini, all'intitolazione di un edificio dell'Eurocamera di Bruxelles al Presidente del Parlamento Ue prematuramente scomparso. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev