L’infarto a 22 anni dopo la tisana a base di Kratom, il caso finito su una rivista scientifica: i rischi della pianta «potenzialmente letale»

Il caso, segnalato dai medici rianimatori della Clinica universitaria di Innsbruck, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Wiener klinische Wochenschrift

Un ragazzo tedesco di 22 anni ha avuto un arresto cardiaco dopo aver bevuto una tisana a base di Kratom, una pianta originaria del Sud-est asiatico. Il ragazzo che viveva a Innsbruck in Austria sarebbe stato fino a quel momento. Il suo caso, considerato emblematico sui rischi provocati da quel tipo di bevanda, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Wiener klinische Wochenschrift su segnalazione dei medici rianimatori della Clinica universitaria di Innsbruck.

La correlazione tra arresto cardiaco e assunzione dell’infuso a base di Kratom

Gli esami tossicologici hanno confermato la correlazione tra arresto cardiaco e assunzione dell’infuso. Nel sangue del 22enne sono state infatti rilevate concentrazioni nettamente elevate di mitraginina, uno dei principali alcaloidi contenuti nella pianta. «Sebbene il Kratom sia considerato una sostanza a basso rischio, può provocare effetti collaterali gravi e potenzialmente letali», hanno puntualizzato gli studiosi, che hanno sottolineato che saranno in ogni caso necessari ulteriori studi per comprendere a pieno come il Kratom possa provocare effetti cardiovascolari così gravi.

I possibili effetti del Kratom

Il Kratom, nome scientifico Mitragyna speciosa, è una pianta tropicale originaria del Sud-est asiatico. Le sue foglie vengono tradizionalmente masticate o preparate in infuso. Gli effetti variano in base alla dose, alla modalità di preparazione e alla risposta individuale: in genere, quantità ridotte sono associate a un’azione stimolante, con aumento di energia e vigilanza, mentre dosi più elevate possono esercitare un effetto sedativo e analgesico.

Le allerte sanitarie di Europa e Usa sull’uso terapeutico del Kratom e gli effetti collaterali

In seguito a un aumento del suo consumo (la sostanza è infatti facilmente acquistabile sia in alcuni esercizi commerciali, sia su internet), negli ultimi tempi sono state diverse le allerte sanitarie in Europa e negli Stati Uniti. Si evidenziano infatti possibili rischi di dipendenza e reazioni avverse, tra cui nausea, stipsi, vertigini, sonnolenza e tachicardia. A luglio 2025, ad esempio, l’Istituto federale tedesco per i farmaci e i dispositivi medici aveva sottolineato che la sicurezza e l’efficacia dell’uso a scopo terapeutico del Kratom non fossero state dimostrate.