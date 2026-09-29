Ultime notizie CarovitaDelitto di GarlascoNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Metsola ricorda Sassoli: Nel 2020 ha aperto le porte del Parlamento a fragili e senzatetto – Il video

29 Settembre 2026 - 20:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 settembre 2026 "Mentre il mondo si chiudeva e molti si ritrovavano ancora più soli, Sassoli ha aperto le porte del Parlamento europeo a Bruxelles a donne che non avevano un luogo sicuro in cui rifugiarsi, perché per David i principi non dovevano rimanere parole, dovevano tradursi in azioni concrete“. Così Roberta Metsola ricordando David Sassoli all'intitolazione di un edificio dell'Eurocamera di Bruxelles al Presidente del Parlamento Ue prematuramente scomparso. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’accusa di Avs a Emanuele Filiberto: «Conferisce onori monarchici a pagamento e senza valore». Ma il principe nega: «Tutto falso»

2.

Elezioni Reggio Calabria, il centrodestra vince anche senza Vannacci: eletto Roscioli. Meloni: «Battuto il campo larghissimo»

3.

Matilde Siracusano non fa sconti a Vannacci: «Mi ha spogliata con l’AI, lo denuncio. Un’alleanza con lui? Sarebbe un problema serio»

4.

Aldo Cazzullo contro Roberto Vannacci: «Il generale dovrebbe guardare la mia puntata sull’8 settembre. Dice delle inesattezze sulla Decima Mas»

5.

Berlusconi, ultimo ritrovo di familiari e amici a Villa Certosa (ormai venduta): da Fascina a Galliani, ecco chi festeggerà i 90 anni del Cav