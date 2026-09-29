Metsola ricorda Sassoli: Nel 2020 ha aperto le porte del Parlamento a fragili e senzatetto – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 settembre 2026 "Mentre il mondo si chiudeva e molti si ritrovavano ancora più soli, Sassoli ha aperto le porte del Parlamento europeo a Bruxelles a donne che non avevano un luogo sicuro in cui rifugiarsi, perché per David i principi non dovevano rimanere parole, dovevano tradursi in azioni concrete“. Così Roberta Metsola ricordando David Sassoli all'intitolazione di un edificio dell'Eurocamera di Bruxelles al Presidente del Parlamento Ue prematuramente scomparso. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev