Ultime notizie CarovitaDelitto di GarlascoNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Parisi: Per affrontare crisi climatica necessaria lotta alle disuguaglianze – Il video

29 Settembre 2026 - 20:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2026 "E la cosa principale che è alla base di tutto è diminuire le disuguaglianze. Perché finché le disuguaglianze sono eccessive, cioè restiamo in una situazione di tensione fra quelli che… fra ricchi e i poveri. Diminuire le disuguaglianze permette anche poi di poter agire in maniera più solidale, uno con l'aiuto dell'altro". Così Giorgio Parisi in un'intervista al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’accusa di Avs a Emanuele Filiberto: «Conferisce onori monarchici a pagamento e senza valore». Ma il principe nega: «Tutto falso»

2.

Elezioni Reggio Calabria, il centrodestra vince anche senza Vannacci: eletto Roscioli. Meloni: «Battuto il campo larghissimo»

3.

Matilde Siracusano non fa sconti a Vannacci: «Mi ha spogliata con l’AI, lo denuncio. Un’alleanza con lui? Sarebbe un problema serio»

4.

Aldo Cazzullo contro Roberto Vannacci: «Il generale dovrebbe guardare la mia puntata sull’8 settembre. Dice delle inesattezze sulla Decima Mas»

5.

Berlusconi, ultimo ritrovo di familiari e amici a Villa Certosa (ormai venduta): da Fascina a Galliani, ecco chi festeggerà i 90 anni del Cav