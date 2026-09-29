Parisi: Per affrontare crisi climatica necessaria lotta alle disuguaglianze – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2026 "E la cosa principale che è alla base di tutto è diminuire le disuguaglianze. Perché finché le disuguaglianze sono eccessive, cioè restiamo in una situazione di tensione fra quelli che… fra ricchi e i poveri. Diminuire le disuguaglianze permette anche poi di poter agire in maniera più solidale, uno con l'aiuto dell'altro". Così Giorgio Parisi in un'intervista al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev