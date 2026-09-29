Parisi: Legge delega sul nucleare incostituzionale, dà troppi poteri al Governo – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2026 "Per esempio, se uno si domanda come verranno finanziate le nuove centrali nucleari, che hanno bisogno di grandi finanziamenti, c'è scritto: il Governo prenderà i soldi essenzialmente dalle bollette della luce e quindi potrà mettere tutti i sovrapprezzi sulle bollette della luce necessari a finanziare l'energia nucleare". Così Giorgio Parisi in un'intervista al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev