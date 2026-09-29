Avvelenate con la ricina, perquisizione nello studio di Gianni Di Vita

La ricerca degli elementi di prova sulla ricina

È in corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, sono entrati da pochi minuti all’interno dello studio di Di Vita. Si trova proprio di fronte alla casa dove, nei giorni a ridosso del Natale scorso, la figlia Sara e la moglie Antonella Di Ielsi sono state avvelenate con la ricina.

La perquisizione

Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della Procura di Larino non ci sono indagati. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, sono entrati da pochi minuti all’interno dello studio di Di Vita che si trova proprio di fronte alla casa dove, nei giorni a ridosso del Natale scorso, la figlia Sara e la moglie Antonella Di Ielsi sono state avvelenate con la ricina.

Gli uomini della Squadra mobile di Campobasso sono rimasti solo pochi minuti all’interno dell’ufficio del commercialista, che si trova proprio di fronte all’abitazione di famiglia, e sono poi andati via intorno alle 9. Non è chiaro se abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate.