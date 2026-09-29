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Prodi: Avanti con azioni comuni Ue senza diritto di veto su difesa, fiscalità ed energia – Il video

29 Settembre 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 settembre 2026 "L'Unione europea deve procedere con maggiore determinazione in azioni comuni senza diritti di veto, anche in settori delicati come la difesa, fiscalità ed energia”, così Prodi all'intitolazione di un edificio dell'Eurocamera di Bruxelles al Presidente del Parlamento Ue David Sassoli prematuramente scomparso. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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